Giriş Tarihi: 17.01.2026 16:38 Son Güncelleme: 17.01.2026 16:39

Fenerbahçe Opet farka koştu! Tam 129 sayı...

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında sahasında Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 129-43 mağlup etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 129-43 yendi.

Ligde çıktığı 14. maçından da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, namağlup liderliğini sürdürdü. Dardanel Çanakkale Belediyespor ise 15. maçında 14. yenilgisini yaşadı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Mesut Öztürk, İsmail Binbir, Ali Küçükerdem

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 14, Olcay Çakır Turgut 10, Meesseman 18, McCovan 12, McBride 14, Tuana Vural 10, Selen Baş 5, Ayşe Yılmaz 11, Milic 25, Meltem Avcı Yılmaz 10, Williams

Dardanel Çanakkale Belediyespor: Dilara Tongar 2, Simge Tokmak 16, Başak Altunbey 15, Nisa Yalçın 2, Sıla Kaya 8, Reyyan Yiğit, Dilasu Engin

1. Periyot: 34-10

Devre: 62-17

3. Periyot: 93-32

