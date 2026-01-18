Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u uzatmada geçti!
Giriş Tarihi: 18.01.2026 23:12

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Aliağa Petkimspor karşısında 103-91 galip geldi.

DHA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Karşıyaka normal süresi 89-89 tamamlanan mücadelede, kendi sahasında Aliağa Petkimspor'u uzatma sonunda 103-91 yendi. Maçın ilk çeyreğini Karşıyaka 19-15 galip tamamladı. İkinci yarıda toparlanan Aliağa Petkimspor devreye 5 sayı farkla, 40-35 galip girdi. Maçın üçüncü periyodunda da galip gelen takım Aliağa Petkimspor olurken, müsabaka 89-89 berabere tamamlandı.

Uzatmalarda rakibine üstünlük kuran Karşıyaka çok kritik bir galibiyete imza attı.

Bu sonucun ardından Karşıyaka galibiyet sayısını 4'e yükseltti. Aliağa Petkimspor ise 11'inci kez mağlup oldu.

