Giriş Tarihi: 20.01.2026 11:53

Başkan Erdoğan, Shaquille O'Neal ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NBA efsanesi Shaquille O'Neal ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı ünlü basketbol efsanesi Shaquille O'Neal ile İstanbul'da bir araya geldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) öncülüğünde Zeytinburnu ilçesinde inşa edilen ve Avrupa'nın sayılı basketbol üslerinden biri olan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol toplarını imzaladıkları anlara dair fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

