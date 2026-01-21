Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Beşiktaş GAİN, Buducnost'u 22 sayı farkla geçti!
Giriş Tarihi: 21.01.2026 22:19

BKT EuroCup'ta Beşiktaş, Buducnost VOLI karşısında 96-74'lük skorla galip geldi. Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından liderliğe yükseldi.

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup'ta Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi konuk ettiği maçtan 96-74 galip ayrılarak grubunda liderliğe yükseldi.

Maça hızlı başlayan siyah beyazlı takım ilk periyodun bitimine 2.46 dakika kala 18-6'lik skorla farkı çift hanelere çıkardı. Oyundaki üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip ilk periyodu 16 sayı farkla önde kapadı: 27-11.

Karşılıklı 3 sayılık atışlarla başlayan 2'nci periyotta farkı koruyan temsilcimiz soyunma odasına 49-37 önde gitti.

İkinci yarıya etkili savunma ve başarılı hücum organizasyonları ile başlayan Beşiktaş 3'üncü periyodu 22 sayı farkla önde tamamladı: 76-54.

Son periyotta da özellikle hücum ribauntlarındaki üstünlüğünü koruyan ve kolay dış atışlar üreten Beşiktaş maçtan maçtan 96-74 galip ayrıldı.

