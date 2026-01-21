Beşiktaş GAİN, Buducnost’u 22 sayı farkla geçti!

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup'ta Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi konuk ettiği maçtan 96-74 galip ayrılarak grubunda liderliğe yükseldi.
Maça hızlı başlayan siyah beyazlı takım ilk periyodun bitimine 2.46 dakika kala 18-6'lik skorla farkı çift hanelere çıkardı. Oyundaki üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip ilk periyodu 16 sayı farkla önde kapadı: 27-11.
Karşılıklı 3 sayılık atışlarla başlayan 2'nci periyotta farkı koruyan temsilcimiz soyunma odasına 49-37 önde gitti.
İkinci yarıya etkili savunma ve başarılı hücum organizasyonları ile başlayan Beşiktaş 3'üncü periyodu 22 sayı farkla önde tamamladı: 76-54.
Son periyotta da özellikle hücum ribauntlarındaki üstünlüğünü koruyan ve kolay dış atışlar üreten Beşiktaş maçtan maçtan 96-74 galip ayrıldı.