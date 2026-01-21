Fenerbahçe Beko, Bologna’yı deplasmanda devirdi!

EuroLeague 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, İtalyan temsilcisi Virtus Bologna ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Nefes kesen müsabakayı, sarı-lacivertliler, 85-80 kazanarak, üst üste 2. toplamda da 15. galibiyetine uzanmış oldu.
SALON: VIRTUS ARENA
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Saulius Racys, Saso Petek
VIRTUS BOLOGNA: Edwards 35, Pajola 4, Diouf 3, Alston Jr. 14, Akele, Morgan 14, Niang 6, Jallow 2, Hackett 2
FENERBAHÇE BEKO: Hall 7, Melli, Biberovic 15, Birch 4, Melih Mahmutoğlu 3, De Colo 12, Tucker 28, Jantunen 8, Onuralp Bitim 6, Bacot 2
1'İNCİ PERİYOT: 25-22
DEVRE: 47-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-65