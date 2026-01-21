Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko, Bologna'yı deplasmanda devirdi!
Giriş Tarihi: 22.01.2026 00:45

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 23’üncü hafta maçında Virtus Bologna’ya konuk olduğu maçtan 85-80 galip ayrıldı.

DHA
EuroLeague 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, İtalyan temsilcisi Virtus Bologna ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Nefes kesen müsabakayı, sarı-lacivertliler, 85-80 kazanarak, üst üste 2. toplamda da 15. galibiyetine uzanmış oldu.

SALON: VIRTUS ARENA

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Saulius Racys, Saso Petek

VIRTUS BOLOGNA: Edwards 35, Pajola 4, Diouf 3, Alston Jr. 14, Akele, Morgan 14, Niang 6, Jallow 2, Hackett 2

FENERBAHÇE BEKO: Hall 7, Melli, Biberovic 15, Birch 4, Melih Mahmutoğlu 3, De Colo 12, Tucker 28, Jantunen 8, Onuralp Bitim 6, Bacot 2

1'İNCİ PERİYOT: 25-22

DEVRE: 47-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-65

