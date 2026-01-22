Başkan Erdoğan: 3 Shaquille O’Neal: 1

Dünyanın en önemli NBA yıldızlarından biri olarak efsaneleşen Shaquille O'Neal, İstanbul ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti… Dün ikilinin Basketbol Gelişim Merkezi'nde basketbol oynadığı görüntüler yayınlandı. 1.85 metre boyundaki Başkan Erdoğan'ın, 2.16'lık O'Neal'la yaptığı serbest atışlardaki ustalığı gözlerden kaçmadı.

Başkan, üç atışı da başarıyla potaya gönderip, efsane yıldızı saf dışı bıraktı. Erdoğan 1-0'ı buldu. Shaq 1-1'e getirdi. Başkan Erdoğan ikinci atışını yaparken efsane oyuncu çemberden döndü. Son atışta da potayı bulan Erdoğan, rakibinin son atışı kullanmasına gerek kalmadan 3-1'le galibiyete uzandı. Basketbol oynadığı dönemde forma numarası 34 olan O'Neal'a, İstanbul'un plakasının 34 olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı aktarıldı.