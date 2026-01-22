Ergin Ataman’a İsrail’de büyük terbiyesizlik!

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv deplasmanında sahaya çıkacak.
İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'in taraftarları, Panathinaikos maçı öncesi Ergin Ataman'a karşı büyük bir terbiyesizliğe imza attı.
İsrailli taraftarlar, Panathinaikos'un maç için salona geldiği anda kapının önünde hazır bekledi.
Ergin Ataman otobüsten indikten sonra İsrailli taraftarlar, hep birlikte küfürlü tezahüratlarda bulundu.
Güvenlik görevlileri, Ergin Ataman'ı o bölgeden hızlıca uzaklaştırdı ve salonun içine doğru yöneldi.
İsrailli taraftarların skandal tepkilerinin Panathinaikoslu basketbolculara yönelik olduğu da gözlemlendi.