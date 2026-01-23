Anadolu Efes sevinmeyi unuttu

EuroLeague'in 24. haftasındaTurkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada periyotlar 13-25, 18-23, 20-10 ve 17-16 sona erdi. Lacivert-beyazlılarda Dozier'in 16 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi. Konuk takımda 19 sayıyla maçın en skoreri olan Vezenkov oldu.G.Saray-Praha: 64-71, Venezia-F.Bahçe: 61-71,ÇBK Mersin-Kibirkstis: 84-65.