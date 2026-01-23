Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes sevinmeyi unuttu
Giriş Tarihi: 23.01.2026

Anadolu Efes sevinmeyi unuttu

EuroLeague'in 24. haftasında Anadolu Efes sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 74-68 yenildi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada periyotlar 13-25, 18-23, 20-10 ve 17-16 sona erdi. Lacivert-beyazlılarda Dozier'in 16 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi. Konuk takımda 19 sayıyla maçın en skoreri olan Vezenkov oldu. Anadolu Efes, 8'i üst üste olmak üzere 18. yenilgisini yaşadı. Diğer sonuçlar: Kadınlar EuroLeague: G.Saray-Praha: 64-71, Venezia-F.Bahçe: 61-71, EuroCup Kadınlar: ÇBK Mersin-Kibirkstis: 84-65.
