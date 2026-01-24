Ay-Yıldızlı şölenle kazanan Fenerbahçe

24. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği84-71 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu organizasyonda üst üste 3. galibiyetini elde etti. Mücadele öncesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Ay-Yıldızlı Türk bayraklarıyla süslendi. Salonda muhteşem bir görüntü oluştu, taraftarlar da bayrakları sallayarak takımlarına destek verdi. Dengeli başlayan maçta ilk çeyrek, Kanarya'nın 21-20'lik üstünlüğüyle tamamlanırken soyunma odasına da 42-38 gidildi. Üçüncü periyotta ekibimiz vites yükseltti. 69-50 ile son bölüme geçilirken Jasikevicius'un takımı parkeden 13 sayı farkla galip ayrıldı.