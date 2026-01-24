Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA: Alperen Şengün'den Rockets galibiyetine 19 sayılık katkı!
Giriş Tarihi: 24.01.2026 10:36 Son Güncelleme: 24.01.2026 11:02

NBA'de Houston Rockets, Detroit Pistons'ı 111-104 mağlup etti. Rockets'ta Kevin Durant 32, Alperen Şengün 19 sayıyla oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Detroit Pistons ile karşılaştı. Little Caesars Arena'da oynanan maçı Rockets 111-104 kazanmasını bildi.

Rockets'ta Kevin Durant 32 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle takımını sırtlarken, milli basketbolcu Alperen Şengün 19 sayı, 5 asist, Reed Shepherd 18 sayı kaydetti.

Jalen Duren'in 18 sayı, 7 ribauntla oynadığı Pistons'ta Isaiah Stewart 16 sayı, Ronald Holland 13 sayıyla maçı tamamladı.

Sezonun 27. galibiyetini alan Rockets, 5 maçlık deplasman mağlubiyeti serisine son verdi.

THUNDER EVİNDE MAĞLUP

Geçen sezonun iki finalistini karşı karşıya getiren maçta Indiana Pacers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 117-114 yendi.

Pacers'ta Andrew Nembhard 27 sayı, 11 asist, Jarace Walker 26, Pascal Siakam 21 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Sakatlıklarla boğuşan Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 47 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Chet Holmgren 25 sayı, 13 ribaunt, 3 blokla oynadı.

