Türk’üm, asla korkmam!

Milli Takım ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'a İsrail'de yapılan çirkin saldırının yankıları sert oldu. Panathianikos'un, Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda oynadığı maç öncesi Ataman'a küfürler havalimanında başladı. Otelde devam eden ve salonda en üst seviyeye çıkan terbiyesizliklere Ataman sert cevap verirken hem Euroleague yetkililerini hem de İsrail cephesini yaylım ateşine tuttu. Atamandemiştim. Şimdi buradayım. Umurumda değil.sözleriyle geri adım atmayacağını gösterdi.