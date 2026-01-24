Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Türk’üm, asla korkmam!
ERGIN ATAMAN’a siyonistlerin havalimanında başlayan küfürleri, otelde, salonda organize bir şekilde devam etmişti. Ataman, “Umurumda değil, geldim yine geleceğim. Ben de Türk Milli Takımı’nın antrenörüyüm. Türk vatandaşıyım, bana bir şey yapamazsınız” dedi

A Milli Takım ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'a İsrail'de yapılan çirkin saldırının yankıları sert oldu. Panathianikos'un, Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda oynadığı maç öncesi Ataman'a küfürler havalimanında başladı. Otelde devam eden ve salonda en üst seviyeye çıkan terbiyesizliklere Ataman sert cevap verirken hem Euroleague yetkililerini hem de İsrail cephesini yaylım ateşine tuttu. Ataman, "İki yıl önce OAKA'da oynanan maçtan sonra, soyunma odasındayken Tel Aviv'den biri olduğunu düşündüğüm birisi bana İsrail'e gelmememi söylemişti. Ben de Türk Milli Takımı'nın antrenörüyüm. Türk vatandaşıyım, bana bir şey yapamazsınız" demiştim. Şimdi buradayım. Umurumda değil. Geldim, yine geleceğim. Ben korkmam, korkutamazsınız" sözleriyle geri adım atmayacağını gösterdi.

