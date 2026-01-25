Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes, evinde Bursaspor mağlup etti
Giriş Tarihi: 25.01.2026 15:23

Anadolu Efes, evinde Bursaspor mağlup etti

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında sahasında Bursaspor Basketbol'u 95-80 mağlup etti.

AA
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Tolga Akkuşoğlu

Anadolu Efes: Weiler-Babb 3, Cordinier 12, Dozier 4, Poirier 7, Ercan Osmani 11, Şehmus Hazer 23, Lee 12, Smits 9, David Mutaf 8, Jones 6, Erkan Yılmaz

Bursaspor Basketbol: Childress 15, Berk Can Akın, King 3, Konontsuk 10, Nnoko 2, Parsons 23, Delaurier 4, Crawford 16, Yavuz Gültekin 7, Yesukan Onar

1. Periyot: 20-12

Devre: 45-30

3. Periyot: 74-53

