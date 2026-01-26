Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Beşiktaş GAİN, Dolomiti Energia'ya konuk olacak!
Giriş Tarihi: 26.01.2026 09:49

Beşiktaş GAİN, Dolomiti Energia'ya konuk olacak!

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 16. hafta maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia ekibiyle karşılaşacak.

AA
Beşiktaş GAİN, Dolomiti Energia’ya konuk olacak!
  • ABONE OL

BKT Avrupa Kupası B Grubu 16. haftasında Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Dolomiti Energia'ya konuk olacak. Trento kentindeki BTS Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta 11 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan siyah-beyazlı takım, zirvede yer alıyor. Dolomiti Energia ise 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

Beşiktaş GAİN, bu organizasyonda 3 kez karşılaştığı Dolomiti Energia'ya karşı hiç yenilmedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 3 maçta rakibini 83-68, 79-75 ve 97-83'lük skorlarla mağlup etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş GAİN, Dolomiti Energia'ya konuk olacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz