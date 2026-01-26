Beşiktaş GAİN, Dolomiti Energia’ya konuk olacak!

BKT Avrupa Kupası B Grubu 16. haftasında Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Dolomiti Energia'ya konuk olacak. Trento kentindeki BTS Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta 11 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan siyah-beyazlı takım, zirvede yer alıyor. Dolomiti Energia ise 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

Beşiktaş GAİN, bu organizasyonda 3 kez karşılaştığı Dolomiti Energia'ya karşı hiç yenilmedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 3 maçta rakibini 83-68, 79-75 ve 97-83'lük skorlarla mağlup etti.