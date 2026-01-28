Bahçeşehir Koleji, Aris’i son topta yendi!

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Aris olurken, Yunan ekibi ilk periyodu 23-19 önde tamamladı. Dengeli geçen ikinci çeyrekte Bahçeşehir Koleji farkı eritmeye çalışsa da, konuk ekip soyunma odasına 42-39'luk avantajla gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Aris, üçüncü periyodu 64-56 önde kapatarak final bölümüne avantajlı girdi. Son çeyreğin ortalarında fark 14 sayıya kadar çıkarken, Bahçeşehir Koleji bu bölümden sonra savunmada sertliğini artırdı.

Ev sahibi ekip, taraftarının da desteğiyle oyuna yeniden tutunurken, bitime saniyeler kala Malachi Flynn'in turnikesiyle skoru lehine çevirdi ve parkeden 81-79 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji organizasyondaki 11'inci galibiyetini elde ederken, Aris turnuvadaki 9'uncu yenilgisini aldı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Milivoje Jovcic, Manuel Attard, Dragan Porobic

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Cavanaugh 20, Williams 13, Flynn 19, Homesley 11, Mitchell 2, Ford 5, Koprivica 4, Ponitka, Kenan Sipahi, Hale 5, Furkan Haltalı 2

ARİS: Long 9, Forester 9, Poulianitis 3, Harrel 7, Jones 16, Noua 11, Antetokounmpo 8, Andjusic 10, Kulboka 6, Tsairelis, Bochoridis.

1'İNCİ PERİYOT: 19-23

DEVRE: 39-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-64