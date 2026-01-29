Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Bahçeşehir Koleji'nde Malachi Flynn, Türk vatandaşı oldu!
Giriş Tarihi: 29.01.2026 18:49

Bahçeşehir Koleji'nde Malachi Flynn, Türk vatandaşı oldu!

Bahçeşehir Koleji'nin yıldız basketbolcusu Malachi Flynn'ın Türk vatandaşı olduğu açıklandı. Malachi Flynn'ın A Milli Basketbol Takımı'na da tercih edilmesi bekleniyor.

AA
Bahçeşehir Koleji’nde Malachi Flynn, Türk vatandaşı oldu!
  • ABONE OL

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın formasını giyen ABD'li oyuncu Malachi Flynn'e Türk vatandaşlığı verildi.

Oyun kurucu pozisyonunda forma giyen 27 yaşındaki basketbolcunun Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri tamamlandı.

Bahçeşehir Koleji'nin ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Yıldız oyuncumuz Malachi Flynn artık Türk vatandaşı." ifadesi kullanıldı.

Malachi Flynn'in A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda devşirme oyuncu olarak tercih edilmesi bekleniyor.

Kariyerinde NBA ekipleri Toronto Raptors, New York Knicks ve Detroit Pistons'ın formalarını giyen Flynn, bu sezon başında Bahçeşehir Koleji'nin kadrosuna dahil edilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bahçeşehir Koleji'nde Malachi Flynn, Türk vatandaşı oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz