Türk vatandaşlığı alan Malachi Flynn: "Benim için bir onur"

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın Türk vatandaşlığı alan ABD'li oyuncusu Malachi Flynn, ay-yıldızlı formayı giymek için hazır olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcunun Türk vatandaşlığı almasına ve A Milli Takım'da oynamak istemesine ilişkin görüşlerine yer verildi.

"GALİBİYETLER ALMAK İÇİN HEYECANLIYIM"

Türkiye'yi temsil etme fırsatı elde ettiği için çok mutlu olduğunu aktaran Flynn, "Bir ülkeyi temsil etmek her zaman büyük bir fırsat ve sorumluluk ama aynı zamanda Türkiye'nin bunu yapmamın önünü açması benim için bir onur. A Milli Takım formasını giyip sahaya çıkmaya hazırım. Takımdaki birçok oyuncuyu tanıyorum. Kenan Sipahi ve Furkan Haltalı ile sezon başından beri birlikte mücadele ediyoruz. Diğer oyuncuların bazılarına karşı oynadım. Bazılarını da izleme şansı buldum. Takımla bir araya gelmek ve birlikte galibiyetler almak için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

BU SEZON 32 MAÇTA OYNADI

Malachi Flynn, sezon başında transfer olduğu Bahçeşehir Koleji'nde BKT Avrupa Kupası ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16'şar maça çıktı.

Avrupa Kupası'nda 17,8 sayı ile 3,9 asist ve ribaunt ortalamalarıyla oynayan 27 yaşındaki oyun kurucu şutör, ligde de 16,8 sayı, 4,7 asist ve 3,1 ribauntluk performans sergiledi.

Malachi Flynn, NBA kariyerinde ise Toronto Raptors, New York Knicks, Detroit Pistons ve Charlotte Hornets takımlarında forma giydi.