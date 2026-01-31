Türk Telekom, TOFAŞ’ı farklı mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği TOFAŞ'ı 95-78 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Türk Telekom 7. dakikada 13-9 öne geçti. TOFAŞ üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla etkili olmaya çalışsa da Türk Telekom, ilk çeyreği 26-23 önde tamamladı.

Tempolu başlayan ikinci çeyrekte TOFAŞ, 16. dakikayı 41-37 üstün tamamladı. Hücumda Besson ve Furkan Korkmaz ile etkili olan konuk takım, son bölümde üçlük atışlardan bulduğu basketlerle soyunma odasına 8 farkla (50-42) önde gitti.