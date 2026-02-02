NBA’de New York Knicks seriye bağladı!

NBA'de New York Knicks ile Los Angeles Lakers karşı karşıya geldi. Madison Square Garden'da oynanan maçı Knicks, 112-100 kazandı.

Knicks'te OG Anunoby 25, Landry Shamet 23 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Sezonun 31. galibiyetini elde eden Knicks'te Jalen Brunson 12 sayı, 13 asist ve Karl-Anthony Towns 11 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.

Luka Doncic'in 30 sayı, 15 ribaunt, 8 asist ve LeBron James'in 22 sayı, 5 ribaunt, 6 asistlik performansları, Lakers'ın 19. mağlubiyetini engelleyemedi.

THUNDER DEPLASMANDA KAZANDI

Oklahoma City Thunder, Ball Arena'da konuk olduğu Denver Nuggets'ı 121-111 mağlup etti. Bu sezon 39. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 34 sayı, 13 asist ve Cason Wallace 27 sayı, 6 ribaunt üretti.

Nuggets'ta ise Peyton Watson'ın 29 ve Nikola Jokic'in 16 sayısı, sezonun 17. yenilgisini önleyemedi.