Fırtına potada 10 numara

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor fırtınası esiyor. Bordo-mavililer, sahasında konuk ettiği Merkezefendi Belediyesi'ni 91-76 mağlup ederek üst üste 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı.Trabzonspor'da 26 sayı atan Reed, maçın en skorer oyuncusu oldu.Tofaş-Mersin Spor: 83-88, Beşiktaş- Erokspor: 88-68, Bahçeşehir Koleji- ONVO Büyükçekmece: 81-58.