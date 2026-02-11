Hadsizlere Beşiktaş tokadı

BKT EuroCup'ta normal sezonun son maçında Beşiktaş GAİN, Yunanistan'da Panionis Athens deplasmanına çıktı. Rakip taraftarlar, tribünde ağır hakaret içeren hadsiz ve ırkçı bir pankart açtı. Siyah-beyazlı takım da karşılığını 40 sayı fark atarak 114-74'lük skorla Yunan takımını bozguna uğratarak verdi. Çeyrek finali geçen hafta garantileyen Beşiktaş, bu müsabakada 3 rekor birden kırdı. En çok sayı attığı (114), en fazla üçlük isabeti bulduğu maçı (19) oynarken en farklı galibiyetini (40) elde etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş, açılan pankarta şu ifadelerle tepki gösterdi: "Kulübümüzü, taraftarlarımızı, Türk Polis Teşkilatı'nı ve milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif pankartı en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz."