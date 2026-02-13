Anadolu Efes seri yakaladı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

EuroLeague'in 28. haftasındaTurkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada periyotlar 22-19, 21-16, 21-10 ve 27-15 sona erdi.Maçın en skoreri 22 sayı ile A.Efes'ten Cole Swider oldu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Anadolu Grubu Onursal Başkanı Kamil Yazıcı için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan