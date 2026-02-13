Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes seri yakaladı
Giriş Tarihi: 13.02.2026

Anadolu Efes seri yakaladı

EuroLeague'in 28. haftasında Anadolu Efes evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 91-60 mağlup etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada periyotlar 22-19, 21-16, 21-10 ve 27-15 sona erdi. Lacivertbeyazlılar serisini 3 maça çıkararak Avrupa'daki 9. galibiyetini aldı. Maçın en skoreri 22 sayı ile A.Efes'ten Cole Swider oldu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Anadolu Grubu Onursal Başkanı Kamil Yazıcı için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan Eurocup kadınlardaki temsilcimiz ÇBK Mersin, Panathinaikos'u 71-57 yendi.

