Son dakika haberi: Basketbol Türkiye Kupası’nda finalin adı belli oldu: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN!

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası ikinci yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlandı.
Karşılaşmayı sarı-lacivertliler 86-78 kazanmasını bildi ve adını finale yazdırdı. Bu sonucun ardından dev organizasyonda finalin adı Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN oldu.
Türk Telekom'da ise Smith 12 sayı, Kyle Allman 11 sayı – 8 asist, Marko Simonovic 11 sayı – 3 ribaund, Uros Trifunovic 10 sayı – 4 ribaund ile mücadele etti.
Ziraat Bankası Türkiye Kupası finali, 22 Şubat Pazar günü saat 20.00 oynanacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile sarı-lacivertli basketbolcu Talen Horton-Tucker, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
JASIKEVICIUS: "BU OYUN YETERLİ OLMAZ"
Bugün en iyi oyunlarını sahaya yansıtamadıklarını belirten Jasikevicius, "En iyi halimizle sahada değildik. Fizik kalitemiz ve mücadelemiz final için yeterli değil. Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes maçı daha yüksek kalitede geçti. Finaldeyiz, kupayı kazanmak için bir şansımız var. Ancak bugün oynadığımız basketbol yeterli olmaz." diye konuştu.
TUCKER: "ÖNÜMÜZDE ZOR BİR MAÇ VAR"
ABD'li oyun kurucu Horton-Tucker ise başantrenör Sarunas Jasikevicius'un oyun planını iyi uyguladıklarını vurgulayarak, "Kazandığımız için mutluyuz ama önümüzde zor bir maç var. Bunun için hazırlanmalıyız. Takımın kazanması için elimden geleni yapmaya çalıştım. Hocamız beni bunun için çok motive etti. Bundan dolayı minnettarım." ifadelerini kullandı.