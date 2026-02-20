Son dakika haberi: Basketbol Türkiye Kupası’nda finalin adı belli oldu: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN!

TUCKER: "ÖNÜMÜZDE ZOR BİR MAÇ VAR"

ABD'li oyun kurucu Horton-Tucker ise başantrenör Sarunas Jasikevicius'un oyun planını iyi uyguladıklarını vurgulayarak, "Kazandığımız için mutluyuz ama önümüzde zor bir maç var. Bunun için hazırlanmalıyız. Takımın kazanması için elimden geleni yapmaya çalıştım. Hocamız beni bunun için çok motive etti. Bundan dolayı minnettarım." ifadelerini kullandı.