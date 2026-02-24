Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes, yarın Kızılyıldız'a konuk olacak!
Giriş Tarihi: 24.02.2026 15:07

Anadolu Efes, yarın Kızılyıldız'a konuk olacak!

Anadolu Efes, basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 29. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak. Belgrade Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) 29. hafta maçında Anadolu Efes, yarın saat 22.30'de Kızılyıldız ile kozlarını paylaşacak.

Sezona beklediği gibi başlayamayan Anadolu Efes, 28 maçta 9 galibiyet elde ederken 19 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, son 3 maçında ise rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başardı.

Son 3 maçını sahasında oynayan Anadolu Efes, Valencia Basket'i 107-90, Zalgiris Kaunas'ı 92-82 ve Virtus Bologna'yı 91-60 mağlup etti.

28 mücadelede 16 galibiyet, 12 yenilgi yaşayan Kızılyıldız ligde 10. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Kızılyıldız 87-65 galip tamamlamıştı.

