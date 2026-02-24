Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri TOFAŞ'ın yeni başantrenörü Murat Hüseyin Yılmaz!
Giriş Tarihi: 24.02.2026 12:21

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenörlük görevine Murat Hüseyin Yılmaz'ın getirildiğini duyurdu.

AA
TOFAŞ'ta Kuzey Makedonyalı başantrenör Emil Rajkovic ile yolların ayrılmasının ardından bu göreve kulüpte daha önce 7 yıl oyuncu ve toplamda 18 yıl antrenörlük görevinde bulunan Murat Hüseyin Yılmaz'ın getirildi.

Yılmaz'ın uzun yıllardır kulüp bünyesinde çeşitli görevler üstlendiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Murat Hüseyin Yılmaz, A takım teknik kadrolarımızda değerli katkılar sunmuştur. Kulübümüzün iç yapılanmasından gelen ve kulüp kültürümüzü iyi tanıyan koçumuz Murat Hüseyin Yılmaz, bu yeni sorumlulukla takımımızın başında yer alacaktır. Koçumuz Murat Hüseyin Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyoruz."

