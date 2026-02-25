Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women’da Final Four’da!
Giriş Tarihi: 25.02.2026 23:25

Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women’da Final Four’da!

Fenerbahçe Opet, Spar Girona’ya iki maçta da üstünlük kurdu ve EuroLeague Women’da Final Four bileti aldı.

AA
Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women’da Final Four’da!
  • ABONE OL

EuroLEague Women Final Four Play-In ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Spar Girona'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, İspanya deplasmanındaki maçta rakibini 65-58 mağlup etti.

Spar Girona'yı İstanbul'da 87-69'luk skorla geçen Fenerbahçe Opet, seride durumu 2-0'a getirdi ve EuroLeague Women'da Final Four bileti aldı.

Fenerbahçe Opet'te Iliana Rupert, kaydettiği 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Sarı-lacivertliler, EuroLeague Women'da üst üste 6'ncı toplamda ise 12'nci kez Final Four oynama hakkı elde etti.

Fenerbahçe Opet'in EuroLeague Women Final Four'daki rakibi play-in maçlarının ardından belli olacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women’da Final Four’da!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz