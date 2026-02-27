A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan’da kazandı!

Dördüncü ve son çeyrek, büyük çekişmeye sahne oldu. Markovic ile skor üreten Sırbistan'a Türkiye, Tarık Biberovic'in kritik 3 sayılık basketleriyle yanıt verdi. 34. dakikada farkın 2'ye inmesinin ardından (62-64) toparlanan milli takım, 6-0'lık seri yakaladı ve 36. dakikada skoru 70-62'ye getirdi. Mücadeleyi bırakmayan Sırbistan, Dobric'in üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle etkili oldu. Ev sahibi takım, Markovic'in dış atışlardan bulduğu basketle bitime 1 dakika 41 saniye kala karşılaşmada ilk kez öne geçti: 73-72. Kalan bölümde Tarık'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği çok kritik isabetle öne geçen ve üstünlüğünü koruyan Türkiye, mücadeleyi 82-78 kazandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!