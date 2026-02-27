Anadolu Efes’in Tel Aviv maçı Belgrad’da!

EuroLeague 35'inci hafta maçında Anadolu Efes, 1 Nisan 2026 Çarşamba günü deplasmanda Maccabi Rapyd Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, iki takım arasında oynanacak karşılaşmanın statüsünde değişiklik yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "EuroLeague'in 35'inci haftasında, 1 Nisan 2026 Çarşamba günü Maccabi Rapyd Tel Aviv ile deplasmanda oynayacağımız karşılaşma; 2 Nisan 2026 Perşembe günü, tarafsız saha statüsünde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak ve takımımız İsrail'e gitmeyecektir." denildi.

Açıklamanın devamında ise "Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın başlangıç saati ise yerel saat ile 21.00, Türkiye saatiyle de 22.00 olacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.