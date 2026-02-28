12 Dev Adam 3’te 3 yaptı!

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2027 Dünya Kupası elemelerinde Sırbistan'ı deplasmanda 82-78 yenmeyi başardı. Ay-Yıldızlı ekibimiz böylece C Grubu'nda 3'te 3 yapmış oldu. Rakibine gücünü daha oyunun başında kabul ettiren Ergin Ataman'ın takımı, deplasmandaki karşılaşmada ilk çeyreği 22-13 önde kapattı, soyunma odasına da 46-31 üstün gitti. İkinci devrede Sırplar vites yükseltti ve fark azaldı (57-54). Son çeyrek kıran kırana geçerken Türkiye parkeden 82-78 galip ayrıldı. Tarık Biberovic 22 sayı, 3 asist ve 3 ribauntluk performans sergiledi. Cedi Osman 16, Ömer Yurtseven de 14 sayı kaydetti. Öte yandan serbest atışlarda Cedi 6'da 6, Tarık da 5'te 5 yaptı.

Ataman: Tarihi bir galibiyet

ZAFERİN ardından yaptığı açıklamada oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söyleyen A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, şu ifadeleri kullandı: "Sırbistan'da maç kazanmak kolay değil. Tarihi bir galibiyet. Bu maçın anlamlı olması için İstanbul'da da mutlaka kazanmamız lazım. Oyunun kontrolü hep bizdeydi. Ama maç artık bir yerde kaos basketboluna döndü. Normal düzen içerisinde bizim ciddi bir üstünlüğümüz vardı."