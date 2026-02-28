Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri FIBA'dan Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde 4 maça erteleme!
Giriş Tarihi: 28.02.2026 21:45

FIBA'dan Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde 4 maça erteleme!

FIBA, 2027 Dünya Kupası Asya Elemeleri'ndeki 4 maçın ertelendiğini açıkladı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2 Mart Pazartesi günü oynanması planlanan 2027 FIBA Dünya Kupası Asya Elemeleri C ve D gruplarındaki maçların ertelendiğini açıkladı.

FIBA'nın açıklamasında, bölgede yaşanan gelişmeler ışığında C Grubu'nda İran-Suriye, Irak-Ürdün ve D Grubu'nda Lübnan-Hindistan, Katar-Suudi Arabistan maçlarının ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, ulusal federasyonlarla yakın temas halinde olan FIBA'nın söz konusu maçlarda görev alacak takım, yetkili ve personelin güvenliği için gerekli önlemleri aldığı ifade edildi.

Söz konusu karşılaşmaların, haziran ayı sonundaki üçüncü eleme penceresinin başında aynı salonlarda oynanacağı ve güncellenmiş maç programının daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

