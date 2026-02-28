Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NextGen EuroLeague eleme turnuvası iptal edildi!
Giriş Tarihi: 28.02.2026 18:36

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenmesi planlanan NextGen EuroLeague eleme turnuvası, EuroLeague tarafından iptal edildi.

EuroLeague yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenmesi planlanan NextGen EuroLeague eleme turnuvasının iptal edildiğini açıkladı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "EuroLeague, Abu Dabi'de düzenlenmesi planlanan adidas NextGen EuroLeague eleme turnuvasının iptal edildiğini üzülerek duyurur. Bu karar, bölgedeki mevcut durum göz önüne alındığında tüm katılımcıların güvenliğini garanti altına almak amacıyla alınmıştır. İlgili yetkililer ve paydaşlarla yapılan dikkatli değerlendirme ve devam eden istişareler sonucunda turnuvanın iptal edilmesinin şu anda en sorumlu hareket tarzı olduğuna karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

