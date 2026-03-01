Ergin Ataman’dan Tarık Biberovic açıklaması! ’Türk olarak oynamasını bekliyoruz’





Tarık Biberovic'in takıma iyi katkı verdiğine değinen Ergin Ataman, "Tarık, Fenerbahçe Beko'da gösterdiği EuroLeague performansıyla en iyi oyunculardan biri oldu. Hafif bir sakatlığı vardı. Malachi Flynn'ı da takıma adapte etmek istiyoruz. Tarık'ın bir süre sonra Türk olarak oynamasını bekliyoruz. Federasyonun çabaları var. Tarık'ı Türk yapabilirsek, Flynn'ın devşirme hakkını kullanacağız. Bu yüzden Flynn'i de kadroya davet ettik. Tarık, büyük bir fedakarlıkla Belgrad'da oynadı. İyi de oynadı. Maçtan sonra sakatlığı vardı. Ben kendisi ile konuştum. Büyük bir özveri ile yarın oynayabileceğini söyledi. Kendisi uzun yıllardır Türkiye'de oynuyor. Ligde de Türk statüsünde oynuyor. Hepimiz kadar kendisi bir Türk çocuğu. Takımı da yalnız bırakmadı. Fenerbahçe de bu konuda iyi niyet gösterdi. Şimdiki Fenerbahçe yönetimine teşekkür ediyorum. Milli takım hepimizin. Bu takımı Dünya Kupası'na taşımak, en büyük hedefimiz" diye konuştu.

