Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Katar’da olmak istiyoruz!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 4. maçında yarın evinde Sırbistan ile karşılaşacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan son antrenmanı takip ederek, millilere destek verdi.

Bakan Bak, idmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Grubun 3. maçında Sırbistan'da alınan galibiyeti hatırlatarak sözlerine başlayan Bakan Bak, "Sırbistan, dünya basketbolunda önemli bir ikon. Milli takımımızın ilk maçı Sırbistan'da kazanması hem bizi hem milletimizi sevindirdi. 12 Dev Adam'ın 2025 yılında oynanan Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki çıkışı, final oynaması, oradaki grup maçında da Sırbistan'ı yenmesi, önemli galibiyetler takımımız açısından da bir öz güvenin artışı. Milletimiz basketbolun çıkışını gerçekten takdirle karşılıyor. Yapılan tesisler, Cumhurbaşkanımızın spora desteği, basketbola olan sevgisi, basketbolla ilgili görüşleri ve vizyonu hem bizlere modern tesisleri ülkemize kazandırmamıza vesile oldu hem de gelenin keyif aldığı bir ambiyansın ortaya çıkmasını sağladı. Milli takımımız, hocamızın liderliğinde, federasyon başkanımız ve yönetim kurulunun çabaları, bizim de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak desteklerimizle güzel bir çıkış yakaladı. Türk basketbolu için bir merkez oluşturdu" diye konuştu.