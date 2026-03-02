A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan’ı devirdi! Adım adım Dünya Kupası’na

İkinci çeyrekte de pota altından skor üretmeye devam eden ay-yıldızlılar, 16. dakikada 16 sayılık fark yakaladı: 41-25. Kalan bölümde toparlanarak attığı 19 sayıya karşın Türkiye'nin 7 sayı bulmasına izin veren Sırbistan, farkı 4'e kadar düşürse de milliler, soyunma odasına 48-44 üstün girdi.

Karşılaşmada ilk yarının sonunda yakaladığı ivmeyi üçüncü çeyreğin başına da taşıyan Sırbistan, 25. dakikada farkı 2'ye düşürdü: 58-56. Çabuk toparlanan ve kritik anlarda kullandığı atışları sayıya çevirmeyi başararak farkı yeniden açan ay-yıldızlı ekip, bu periyodu 76-63 önde bitirdi.

Dördüncü ve son çeyrekte oyunun kontrolünü hiç bırakmayan ve farkın 8 sayının altına inmesine izin vermeyen Türkiye, karşılaşmadan 94-86 galip ayrıldı.