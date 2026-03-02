Başkan Erdoğan’dan A Milli Erkek Basketbol Takımı’na tebrik telefonu!

Başkan Erdoğan, Sırbistan karşısında galip gelen ve Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde liderliğini sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik telefonu açtı.

Başkan Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve Ergin Ataman'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan tebrik telefonunda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar gerçekten bizlere çok farklı bir zafer kazandırdınız. Sırbistan'ı gerek orada, gerekse kendi ülkemizde bu şekilde yenmeniz ve birinci sıraya Türkiye olarak oturmanız bize ayrı bir mutluluk yaşattı. Şimdi önümüzde Bosna Hersek ve İsviçre maçları var. İnşallah o maçları almak suretiyle yolumuza devam edeceğiz ve Dünya Kupası'na gideceğiz."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, "Türk basketboluna verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda sporcular ve başantrenör Ergin Ataman'ın yanı sıra TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkan Erdoğan'ın tebrik telefonuna alkışlarla karşılık verdi.