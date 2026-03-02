Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Milli Takımımız bir destan yazdı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Sırbistan'ı 94-86 yenerek 4'te 4 yapan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın destan yazdığını söyledi.

Bakan Bak, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Elemelerde ikinci tura yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlı ekibi tebrik eden Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Bu akşam milli takımımız bir destan yazdı. Sırbistan gibi dünya basketbolunda ekol olan bir ülkeyi yenmeyi başardı. 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda yeteneklerini gösterdi. Çıkışta olan, genç ve mücadele gücü yüksek bir takım. Hocamızı, federasyonumuzu, bütün seyircimizi ve milletimizi tebrik ediyoruz. Güzel bir başarı ve galibiyet. 4'te 4 yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız da aradı ve destek verdi. Türk basketboluna her alanda büyük destek veriyor. FIBA 2027 Dünya Kupası'na adım adım yaklaşıyoruz. Fedakarlık yaparak milli takıma geldikleri için oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Türk basketbolu için güzel bir geceydi. Bize bu geceyi yaşatan 12 Dev Adam'a teşekkür ediyoruz."