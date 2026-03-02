Katar’da olacağız!

Milli Basketbol Takımımız, 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda oynayacağı Sırbistan maçına odaklandı. 12 Dev Adam'ın antrenmanını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da izledi. Bakan Bak, "Çocuklarımıza inanıyoruz, güveniyoruz. 12 Dev Adam'a başarılar diliyorum. Katar'da olmak istiyoruz. Yolumuz açık olsun"
dedi. Türkoğlu ise "Çok iyi bir takıma sahibiz. Seyircimizin önünde de kazanmak istiyoruz.
Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz" diye konuştu. Başantrenör Ergin Ataman
ise "Taraftarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Sert ve agresif oynamalıyız" ifadesini kullandı. Kritik mücadele saat 21.00'de başlayacak, millilerimiz kazanırsa 4'te 4 yapıp grubunu lider bitirecek.