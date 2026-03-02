Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Katar’da olacağız!
Giriş Tarihi: 2.03.2026

Katar’da olacağız!

Katar’da olacağız!
  • ABONE OL
Milli Basketbol Takımımız, 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda oynayacağı Sırbistan maçına odaklandı. 12 Dev Adam'ın antrenmanını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da izledi. Bakan Bak, "Çocuklarımıza inanıyoruz, güveniyoruz. 12 Dev Adam'a başarılar diliyorum. Katar'da olmak istiyoruz. Yolumuz açık olsun" dedi. Türkoğlu ise "Çok iyi bir takıma sahibiz. Seyircimizin önünde de kazanmak istiyoruz. Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz" diye konuştu. Başantrenör Ergin Ataman ise "Taraftarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Sert ve agresif oynamalıyız" ifadesini kullandı. Kritik mücadele saat 21.00'de başlayacak, millilerimiz kazanırsa 4'te 4 yapıp grubunu lider bitirecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Katar’da olacağız!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz