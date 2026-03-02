Katar’da olacağız!

Milli Basketbol Takımımız, 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda oynayacağı Sırbistan maçına odaklandı. 12 Dev Adam'ın antrenmanını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da izledi. Bakan Bak,dedi. Türkoğlu ise "Çok iyi bir takıma sahibiz.Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz" diye konuştu.ise "Taraftarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Sert ve agresif oynamalıyız" ifadesini kullandı.

