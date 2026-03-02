Saras mahsur kaldı!

ABD
ve İsrail'in İran'a savaş açması sonrası bölgede gerilimli saatler devam ederken Fenerbahçe Beko'da Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, oyuncu Armando Bacot, fizyoterapist Capella Bouza Dubai'de sportif direktör Uğur Ozan Sulak ise Abu Dabi'de mahsur kaldı.
Ayrıca Partizan'ın basketbolcularından Dylan Osetkowski ve Shake Milton'un da Dubai'de bulunduğu bildirildi. F.Bahçe'den yapılan açıklamada "Güvenli bölgede bulunan ekibimiz ile iletişim kesintisiz devam etmekte olup, kendilerinin İstanbul'a getirilmesi için tüm adımlar atılmaktadır" denildi.