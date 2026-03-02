TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır!

Gösterdikleri mücadele ve özveri dolayısıyla milli basketbolculara teşekkür eden Başkan Türkoğlu, "Sakatlık demeden ve bahane üretmeden herkes isteyerek bu takımın bir parçası oluyor. Güzel bir hava yaratıldı. Herkes bu takımın parçası olmak istiyor. Her zaman bize destek olan kulüplerimize de teşekkür ediyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bu, bizim için gurur kaynağı. İnşallah Türk basketbolu hak ettiği yere gelecektir." şeklinde görüş belirtti.

Sergilediği başarılı performansla dikkati çeken milli oyuncu Tarık Biberovic'in Türk statüsünde oynayabilmesine ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Türkoğlu, "Tarık'a ayrı parantez açmak gerekiyor. Bu ailenin bir parçası gibi davrandı. Kendisine ve Fenerbahçe'ye teşekkür etmek gerekiyor. Daha sağlam girişimlerde bulunup bu engeli de aradan kaldırmak istiyoruz. O zaman kendimizi daha kuvvetli hale getireceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.