Helal olsun 12 Dev Adam!

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçta Sırbistan'ı 94-86'lık skorla devirdi. Ergin Ataman'ın öğrencileri 4'te 4 yaparak ikinci tura yükselmeyi garantiledi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakayı millilerimiz domine etti. İlk çeyreği 28-21 önde kapattık. İkinci periyotta rakip geri dönmeye çalışsa da fırsat vermedik: 48-44. Tarık ve Ömer'in etkili oyunu, ikinci yarıda vites artırmamızı sağladı. Son bölüme 13 sayı farkla 76-63 giden 12 Dev Adam, parkeden 94-86 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skoreri 21 sayı ile Tarık Biberovic oldu. Ömer Faruk Yurtseven de 17 sayı attı.



ERDOĞAN'DAN ÖZEL TEBRİK

TÜRK basketboluna büyük destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ı üst üste 2 maçta da yenerek 2. tura yükselme başarısı gösteren A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonundan, soyunma odasında bulunan Ay-Yıldızlı ekiple konuşan Başkan Erdoğan, "Bizlere çok farklı bir zafer kazandırdınız. Sırbistan'ı gerek orada gerek de kendi ülkemizde bu şekilde yenmeniz ve 1. sıraya Türkiye olarak oturmanız bize ayrı bir mutluluk yaşattı. İnşallah önümüzdeki maçları almak suretiyle de yolumuza devam edeceğiz ve Dünya Kupası'na gideceğiz. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.



'TÜRK MİLLİ TAKIMI ARTIK AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE!'

A Milli Erkek Basketbol Takımımız ile başarıdan başarıya koşan başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Türk Basketbol Milli Takımı'nın artık Avrupa'nın zirvesinde olduğunu vurgulayan Ataman, "Türkiye, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğunu bir kez daha bu eleme maçlarında gösterdi. Sırbistan daha takviyeli, birçok EuroLeague oyuncusuyla geldi. Ama çocuklarımız çok iyi mücadele etti" dedi. Tecrübeli koç şöyle devam etti: "Çok önemli bir galibiyet; 4'te 4 yaptık. Dünya Kupası Elemeleri'nde bu bize çok büyük avantaj getirecek. Bu kadro artık Türk basketbolunu, sporunu en iyi şekilde temsil ediyor. Burada bütün çocuklara teşekkür ediyorum."

'YÜKSELEN GRAFİĞİMİZ SÜRÜYOR'

12 Dev Adam'ın maçına büyük ilgi vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da tribündeydi. Bak, "Milli Takımımız destan yazdı, güzel bir başarı. 2027 Katar Dünya Kupası'na adım adım yaklaşıyoruz" derken Türkoğlu, "Başta hocamızı, sonrasında tüm sporcu arkadaşlarımızı kutlamak istiyorum. Özellikle son bir yıldır 12 Dev Adam'ın yükselen grafiğini sürdürdüler. Biraz önce bize telefonla bağlanan Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.