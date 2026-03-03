Türkiye’ye atletizmde ilk olimpiyat madalyasını kazandıran sporcu: Ruhi Sarıalp

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre 15 Aralık 1924 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Sarıalp, atletizme Konya Askeri Lisesi'nde başladı.

Yurt içinde gösterdiği başarıların ardından 1948 Londra Olimpiyatları'na katılan Sarıalp, üç adım atlamada bronz madalya elde etti. Sarıalp bu başarısıyla olimpiyatlarda Türkiye'ye atletizm branşındaki ilk madalyayı kazandırdı.

Sarıalp'in elde ettiği madalya, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda Eşref Apak'ın çekiç atmada ulaştığı bronz madalyaya kadar 56 yıl boyunca Türkiye'nin olimpiyatlarda atletizm branşında kazandığı tek madalya oldu.

Aynı başarıyı Brüksel'de düzenlenen 1950 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda da gösteren Sarıalp, bu organizasyonda Türkiye'nin ilk Avrupa madalyasına adını yazdırdı.

Bu madalya, Süreyya Ayhan Kop'un 2002'de 1500 metrede elde ettiği altın madalyaya kadar tam 52 sene boyunca Türkiye'nin Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kazandığı tek madalya olarak kayıtlarda yer aldı.

- ABD'DE UZAY PROGRAMLARINA KATILDI

ABD'de bulunan Coast Guard Academy'de eğitmenlik yapan ve uzay programlarına katılan Sarıalp, Türkiye'ye döndükten sonra İTÜ Spor Bölümü'nde "Spor Tarihi" ve "Denizcilik" dersleri verdi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, İstanbul Yelken Kulübü ve Fenerbahçe Kulübünde de değişik görevlerde bulunan Ruhi Sarıalp, "Fizik Kondüsyon", "Deniz Güvenliği" ve "Cankurtarma" adlı kitapları yazdı.

- "ÖZEL ŞEREF MADALYASI"NA LAYIK GÖRÜLDÜ

1945 yılında üç adım atlamada 14,77 metrelik derecesiyle ilk Türkiye rekorunu kıran Sarıalp, bunu 1948'de 15,75 metreye çıkardı.

Askerde Ordu Milli Takımı'nda da yer alan Sarıalp, 21-23 Eylül 1951'de Roma'da ve 12-14 Eylül 1952'de Kopenhag'da düzenlenen Dünya Ordular Arası Atletizm Şampiyonaları'nda 2 altın madalya kazandı.

Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde şeref madalyası alan Sarıalp, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından da "özel şeref madalyası"na layık görüldü.

Ruhi Sarıalp, 3 Mart 2001'de İzmir'de vefat etti.