EuroLeague’de 30. haftanın perdesi açılıyor!

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 30. hafta, yarın ve 6 Mart Cuma günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Türk takımları, bu hafta iç sahada Fransız ekipleriyle karşılaşacak. Fenerbahçe Beko, yarın Monaco'yu, Anadolu Efes ise cuma günü LDLC ASVEL'i ağırlayacak.

Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 28 mücadelede aldığı 21 galibiyetle lider durumda. 29 maçta 9 galibiyet elde eden Anadolu Efes ise 20 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor.

2 MAÇ ERTELENDİ

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına misillemesinin ardından Avrupa Ligi'nde 2 maç ertelendi.

Maccabi Rapyd ile Hapoel IBI arasında İsrail'de oynanması planlanan mücadele ile Partizan-Dubai Basketbol müsabakaları, ileri bir tarihe ertelendi.

EUROLEAGUE'DE 30. HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Barcelona (İspanya)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Virtus Bologna (İtalya)

6 Mart Cuma:

20.30 Anadolu Efes-LDLC ASVEL (Fransa)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Bayern Münih (Almanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)