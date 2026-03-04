EuroLeague’den İsrail ve Dubai takımları kararı!

EuroLeague, İsrail ve Dubai takımlarının 2025-2026 sezonunun geride kalan iç saha maçlarını, güvenlik nedeniyle alternatif ülkelerde oynamalarına onay verdi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre EuroLeague'de yer alan İsrail ekiplerinden Maccabi Rapyd, iç saha maçlarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda, Hapoel IBI Tel Aviv ise iç saha maçlarını Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Arena 8888'de oynayacak.

Dubai Basketbol da iç saha maçlarını Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Zetra Arena'da yapacak.

EuroCup ekiplerinden Hapoel Midtown, iç saha maçlarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Ranko Zeravica Spor Salonu'nda oynayacak.

Açıklamada, "EuroLeague ilgili tüm taraflarla iletişim halinde kalarak durumun gelişimini izlemeye devam edecek ve bölgedeki durumun değişmesi halinde yukarıdaki kararlara ilişkin değişiklikleri duyuracak. EuroLeague, 21. ve 30. hafta maçlarının ertelenmesi nedeniyle etkilenen takımların maçlarının yeniden planlanması veya başka bir yere taşınması için en iyi seçenekleri değerlendiriyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi yayınlanacak." bilgisine yer verildi.