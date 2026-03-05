Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadou Efes, LDLC ASVEL ile karşılaşacak!
Giriş Tarihi: 5.03.2026 10:40

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 30. haftasında yarın sahasında Fransa'nın LDLC ASVEL takımıyla mücadele edecek.

AA
Avrupa Ligi (EuroLeague) 30. hafta maçında Anadolu Efes ile LDLC ASVEL yarın karşı karşıya gelecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 9 galibiyet, 20 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 17. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, ligdeki son maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine deplasmanda 91-81 yenildi.

Fransız temsilcisi ise 7 galibiyet, 22 yenilgiyle 20. ve son basamakta bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan mücadeleyi LDLC ASVEL, 103-99 kazandı.

AVRUPA'DA 905.MAÇ

Anadolu Efes, LDLC ASVEL mücadelesiyle Avrupa kupalarında 905. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 904 karşılaşmada 503 galibiyet, 401 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 657. maçını yapacak. Geride kalan 656 müsabakanın 346'sını kazanan lacivert-beyazlılar, 310'unda sahadan yenilgiyle ayrıldı.

