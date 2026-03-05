FIBA Dünya sıralaması açıklandı! İşte A Milli Takımı’nın yeri...

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 742.9 puanla 11. basamaktaki yerini korudu.

ABD, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027 Amerika elemelerinde ikinci tura yükselerek zirvedeki yerini korudu. Yunanistan, Karadağ karşısında elde ettiği galibiyet ve Avrupa elemelerinde ikinci tura yükselmesiyle 12. basamağa çıktı.

Madagaskar ise ikinci pencerede galibiyet alamamasına rağmen ilk 100 içinde en büyük sıçramayı yaparak 9 basamak yükseldi ve 94. sıraya yerleşti.

FIBA erkek dünya sıralamasında ilk 11 basamakta yer alan ülkeler şöyle:

1 - ABD: 893.8 puan

2 - Almanya: 817.2 puan

3 - Sırbistan: 808.8 puan

4 - Fransa: 807.7 puan

5 - Kanada: 806 puan

6 - Avustralya: 778.5 puan

7 - İspanya: 774.6 puan

8 - Arjantin: 755.5 puan

9 - Litvanya: 750.1 puan

10 - Brezilya: 750.1 puan

11 - Türkiye: 742.9 puan