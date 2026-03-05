FIBA Erkekler Dünya Sıralaması’nda Türkiye’nin yeri değişmedi

Sırbistan, Fransa ve Kanada arasında yalnızca üç puandan daha az fark bulunuyor. Bu nedenle bu takımlardan herhangi biri üçüncü pencere sonunda ilk üçe yükselme şansına sahip. Yunanistan, Karadağ karşısında aldığı galibiyet ve Avrupa Elemeleri'nde ikinci tura yükselmesi sayesinde ilk 12'ye girmeyi başardı. Buna karşılık Letonya, Polonya'ya karşı üst üste aldığı yenilgilerin ardından sıralamada geriledi.

Yeni Zelanda, Asya Elemeleri'nde Filipinler ve Guam deplasmanlarında elde ettiği iki galibiyet sayesinde bir basamak yükselerek 24'üncü sıraya çıktı. Çin de Japonya ve Çin Taipei deplasmanlarında aynı başarıyı göstererek 26. sıraya yerleşti. Afrika Elemeleri'ndeki ilk üç maçını yenilgisiz tamamlayan Fildişi Sahili, yükselen Afrika takımları arasında en iyi konuma ulaşarak 38'inci sıraya çıktı.

Madagaskar ise ikinci pencerede galibiyet alamamasına rağmen ilk 100 içinde en büyük sıçramayı yaparak 9 basamak yükseldi ve 94. sıraya çıktı. Jamaika da benzer bir durum yaşadı; Bahamalar ve Kanada'ya yenilmelerine rağmen FIBA'nın en önemli turnuvası olan Dünya Kupası Elemeleri'ne katılmaları onları 8 basamak yukarı taşıdı. Uganda ise ikinci maç gününde yenilgisiz Mali'yi (73-84) zorlamasının ardından 90. sıradan 83. sıraya yükselerek ilk 100'de en fazla yükselen üçüncü takım oldu.

