Alperen Şengün’ün 17 sayısı Rockets’a yetmedi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets ile Golden State Warriors karşı karşıya geldi. Toyota Center'da oynanan karşılaşmayı Warriors, 115-113 kazandı.

Sezonun 23. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Alperen Şengün, 17 sayı, 7 asist ve 7 ribauntla oynadı. Ev sahibi ekipte Reed Sheppard 30, Kevin Durant 23 sayı kaydederken Amen Thompson 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Bu sezonki 32. galibiyetini alan Warriors'ta Brandin Podziemski, 26 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Konuk ekipte De'Anthony Melton 23, Al Horford 17 ve Gui Santos ise 14 sayıyla maçı tamamladı.

LEBRON JAMES REKOR KIRDI

Los Angeles Lakers'ın konuk olduğu Denver Nuggets'a 120-113 yenildiği maçta LeBron James, rekor kırdı. Ball Arena'da oynanan karşılaşmada 16 sayı kaydeden Lakers'ın yıldızı James, 15 bin 838 isabetli şutla NBA tarihinde en fazla saha içi isabet bulan oyuncu oldu.

Bu rekor, daha önce 15 bin 837 isabetli şutla Kareem Abdul-Jabbar'a aitti.

Lakers'ta Luka Doncic, 27 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yapmasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

Ev sahibi Nuggets'ta ise Nikola Jokic, 28 sayı, 13 asist, 12 ribauntla "triple-double" yaptı ve galibiyette başrolü oynadı.

WENBANYAMA GALİBİYETE TAŞIDI

San Antonio Spurs, sahasında Detroit Pistons'ı 121-106 mağlup etti. Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmada Victor Wembanyama, 38 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yaparak takımını galibiyete taşıdı.

Ev sahibi ekipte De'Aaron Fox 29, Julian Champagnie 16 sayı kaydederken Stephon Castle, 11 sayı ve 12 asistle "double-double" yaptı.

Pistons'ta ise Cade Cunningham 26, Isaiah Stewart 18, Tobias Harris ve Duncan Robinson 11'er sayı kaydetti.