Anadolu Efes evinde kayıp

Maça kötü bir başlangıç yapan Anadolu Efes, kolay sayılar üreten rakibini durdurmakta zorlandığı ve farkın konuk ekip lehine çift hanelere çıktığı periyottan 26-19 geride ayrıldı. İkinci periyotta 28 sayı üreterek oyuna denge getiren temsilcimiz ilk yarıyı 2 sayı geride kapattı: 47-49.

3'üncü çeyrekte rakibine üstünlük kurmaya çalışan Anadolu Efes kolay top kayıpları yaşadığı bu çeyrekten de 68-62 geride ayrıldı.

Son çeyreğe baskılı başlayan lacivert-beyazlılar maçın bitimine 2.16 kala Şehmus Hazer'le farkı 2 sayıya indirdi. Yine bitime 1.38 kala Şehmus'la 3 sayılık basket bulan Anadolu Efes farkı bu kez 1 sayıya indirdi: 86-87. Maçın sonuna 20 saniye kala yine turnikeden 2 sayı üreten milli basketbolcu Şehmus Hazer yeniden farkı 1 sayıya indirse de Anadolu Efes maçtan 91-88 mağlup ayrıldı.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Tomislav Hordov, Jakub Zamojski, Alberto Baena

ANADOLU EFES: Loyd 5, PJ Dozier 6, Poirier 4, Weiler-Babb 8, Ercan Osmani 4, Lee 18, Swider 2, Jones 7, Şehmus Hazer 20, Cordinier 2, Smits 12

ASVEL: Angola 26, Seljaas 15, Watson Jr. 10, Vautier 7, Ajinca, Massa 6, Heurtel 14, Lighty 4, Harrison, Traore 7, Jackson 2

1'İNCİ PERİYOT: 19-26

DEVRE: 47-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-68

5 FAUL: Seljaas (ASVEL)