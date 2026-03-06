Tarık Biberovic: Her maça bir önceki maçtan daha iyi bir takım olarak giriyoruz

1907 ÜNİFEB ve ÜNİFEB Mezunlar Derneği'nin düzenlediği 2025 Aydınlık Gelecek Ödülleri, Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahiplerini buldu. Tören öncesinde Fenerbahçe Beko'nun 25 yaşındaki basketbolcusu Tarık Biberovic, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tarık Biberovic, ilk defa bu organizasyonda yer aldığını belirtti. Tarık, "Ben ilk defa burada yer alacağım. Sabırsızlıkla bekliyorum. En kısa sürede törene geçmek istiyorum. Taraftarlar gibi ben de heyecanlanıyorum" sözlerini kullandı.

'ÇOK İYİ DURUMDAYIZ'

Fenerbahçe Beko olarak iyi gittiklerini ve her gün geliştiklerini dile getiren 25 yaşındaki basketbolcu, "Allah'a şükür çok iyi durumdayız. İyi de gidiyoruz, her gün gelişiyoruz. En önemli şey kazanmaktır ama her maça bir önceki maçtan daha iyi bir takım olarak giriyoruz. Bu bizim için en önemli şey. Sezona kötü bir şekilde başladık ama beraber kalabildik, takım olarak maçları kazanabildik. Bundan dolayı mutluyum" şeklinde konuştu.

'BÜYÜK BİR FENERBAHÇELİYİM AMA MİLLİ TAKIM İÇİN OYNAMAK BAŞKA BİR DUYGU'

Milli takımın Sırbistan'a karşı aldığı 2 galibiyet hakkında konuşan Tarık, "Ben büyük bir Fenerbahçeliyim ama milli takım için oynamak başka bir duygu. Bu pencereyi 2 galibiyetle kapattığımız için mutluyum. Bir sonraki elemeler için iyi bir pozisyon aldık. Sırbistan'a karşı oynamak kolay değil. Dünya üzerinde en iyi takımlar arasındalar. Takımımla gurur duyuyorum. İnşallah yazın da 2 galibiyet alıp muhteşem şekilde bitireceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.