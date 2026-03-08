A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda hedef Dünya Kupası’na katılmak

Başantrenör Andrea Mazzon, 11-17 Mart tarihinde gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde "Çok üst düzey rakiplerle karşılaşacağız. Japonya belli bir tarzda oyunu olan bir takım. Diğer takımlar da üst düzey fiziksel performansa sahip. Önümüzde bir zorluk olduğu doğru. Açılış maçından önce üç idman yapabileceğiz. Kimse sihirbaz değil. Üç idman sonrasında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok akıllı oynamamız lazım. Burası gerçekten çok akıllı bir ülke. Oyuncuları da insanları da akıllı. İkisini bir araya getirince başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Eksik oyuncularının bulunmadığı bilgisini veren İtalyan başantrenör, "Güzel bir oyuncu grubu olduğumuzu düşünüyorum. 12 oyuncu seçmek çok zor. Seçtiğimiz oyuncular diğerlerinden daha iyi olduğu için değil belli bir tarza sahip oldukları için seçildi. Seçtiğimiz takımın önemli mücadele vereceğinden eminim. Herkesin hayali vardır. Oyuncuların da koçların da hayalleri var. Dünya Kupası'na gitmek büyük hedef. Garanti edemem ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de çok iyi karşılandığını aktaran Mazzon, "Her şeyden önce burada olmak benim için ayrıcalık. Çok pozitif karşılandım. Kendimi evimde hissediyorum. Bu harika bir duygu. İtalya'da milli takım çalıştırdım ama burada daha büyük sorumluluğum var. Bu kadar pozitif karşılanmak, beni desteklemiş olan herkese bunun karşılığını vermek benim için ekstra bir motivasyon oluyor." ifadelerini kullandı.