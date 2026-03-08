Panathinaikos’ta Ergin Ataman’a son saniye mağlubiyeti şoku!

Yunanistan Basketbol Ligi'nde oynanan maçta Panathinaikos, deplasmanda Iraklis Selanik'e 76-74 yenildi.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos, 3. çeyrekte farkı 21 sayıya kadar çıkardığı (29-50) Iraklis Selanik'e son saniyede Justin Edler-Davis'in basketiyle kaybetti.

EuroLeague'de son 4 maçtan yenilgiyle ayrılan Panathinaikos, ligde de son 2 maçında mağlup oldu.

Ev sahibi ekipte, Justin Edler-Davis 20, James Funderburk 17 sayıyla oynarken, konuk takımda Kendrick Nunn 21 sayı kaydetti.